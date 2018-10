später lesen Betrunkener 27-Jähriger rammt mit Auto mehrere Fahrzeuge FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Twittern

Teilen



Ein 27-Jähriger hat bei einer Trunkenheitsfahrt mit seinem Auto in Frankenthal gleich fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, besaß er keinen Führerschein. Diesen hatte er abgeben müssen, weil er schon in der Vergangenheit betrunken Auto gefahren war. dpa