Mindestens vier Unfälle in Serie hat ein betrunkener Autofahrer in der Südpfalz angerichtet. Der in Insheim (Landkreis Südliche Weinstraße) gestartete Autofahrer wurde am Freitagabend in Waldrohrbach von der Polizei gestellt, wie die Beamten am Samstag in Landau mitteilten. dpa