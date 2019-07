Betrunkener Autofahrer randaliert an Tankstelle

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Willroth Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat an einer Tankstelle in Willroth einen Automaten angefahren, Getränke gestohlen und einen Zeugen leicht verletzt. Dieser habe versucht, den aggressiven 60-Jährigen an der Flucht zu hindern, teilte die Polizei in Straßenhaus am Mittwoch mit.

Von dpa