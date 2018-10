später lesen Betrunkener Autofahrer schläft an roter Ampel ein Teilen

Ein völlig betrunkener Autofahrer ist in Speyer an einer roten Ampel eingeschlafen. Ein Zeuge habe den Notruf wegen des anscheinend bewusstlosen Mannes informiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten am Donnerstagnachmittag eintrafen, war der 68-Jährige schon wieder wach. dpa