Betrunkener Autofahrer schläft auf der Bundesstraße

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archivbild.

Jockgrim Ein betrunkener 31-Jähriger hat offenbar am Samstagmorgen seinen Wagen auf dem Standstreifen einer Bundesstraße bei Germersheim abgestellt und ist eingeschlafen. Die hinzugerufene Polizei und ein Rettungsdienst weckten den Mann, der mit dem Kopf auf dem Lenkrad schlief, wie die Polizei in Wörth am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa