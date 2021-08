Betrunkener Autofahrer schleicht mit Tempo 50 über Autobahn

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Wittlich Die Autobahnpolizei hat einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der in Schlangenlinien auf der Autobahn 1 in Richtung Trier unterwegs war. Der Fahrer soll zeitweise nur 50 Kilometer pro Stunde gefahren sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Atemalkoholtest ergab in der Nacht zu Freitag einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher.