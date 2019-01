später lesen Betrunkener Autofahrer übersieht Straßenende Teilen

Ein betrunkener Autofahrer hat in Pirmasens das Ende einer Straße übersehen und ist über eine Treppe fünf Meter in die Tiefe gefahren. Der 28-Jährige hatte einen Alkoholwert von 2,3 Promille, als er in der Nacht zum Sonntag über das Straßenende hinausfuhr, wie die Polizei mitteilte. dpa