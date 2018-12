später lesen Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle Teilen

Ein wohl betrunkener Autofahrer hat in Ludwigshafen mehrere Unfälle verursacht und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der Fahrer am Mittwochvormittag mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein parkendes Auto und setzte seine Fahrt anschließend fort. dpa