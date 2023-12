Saarbrücken Betrunkener bedroht Passanten mit Teppichmesser

Saarbrücken · Ein Betrunkener hat in der Saarbrücker Innenstadt wahllos mehrere Menschen mit einem Teppichmesser bedroht. So habe der 35-Jährige am Donnerstag unter anderem einer 72-Jährigen das Messer an den Hals gehalten, teilte die Polizei am Freitag mit.

29.12.2023 , 16:01 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Auch zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes soll der Mann massiv bedroht haben. Laut Polizei wurde er nach dem Eingang mehrerer Notrufe in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 35-Jährige wohl auch unter dem Einfluss von Drogen stand. In seinem Rucksack wurde Diebesgut gefunden werden, das aus einem Geschäft im Saarbrücker Stadtteil Brebach stammte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken sollte der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. © dpa-infocom, dpa:231229-99-440082/2

(dpa)