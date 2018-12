später lesen Betrunkener bedroht Polizist mit Schreckschusswaffe FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Ein betrunkener Mann hat in einer Kneipe im saarländischen St. Ingbert in der Nacht zum Donnerstag einen Polizisten mit seiner täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe bedroht. Er sei entwaffnet und in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. dpa