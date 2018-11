später lesen Betrunkener fährt in Gegenverkehr: Verletzte nahe Worms Teilen

Twittern

Teilen



Ein völlig betrunkener Autofahrer hat nahe Worms einen Unfall mit sechs Verletzten verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der 71-Jährige am Samstagabend mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in entgegenkommendes Fahrzeug. dpa