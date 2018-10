später lesen Betrunkener fällt beim Urinieren in den Fluss: Großeinsatz Teilen

Ein Betrunkener ist beim Urinieren im saarländischen Großrosseln in einen Fluss gefallen und hat damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Der 67-Jährige aus Forbach sei nicht vor Ort gefunden, jedoch zwei Stunden später von der Polizei zu Hause betrunken und wohlbehalten angetroffen worden, teilte die Polizei in Völklingen am Dienstag mit. dpa