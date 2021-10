Betrunkener feuert Schreckschusspistole neben 20-Jährigem ab

Ein Polizeiwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ludwigshafen Ein 56 Jahre alter Mann hat in Ludwigshafen einen 20-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und neben dessen Kopf einen Schuss abgefeuert. Zuvor seien die beiden am Dienstagabend in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der 56-Jährige habe im Verlauf der Streiterei eine Schreckschusspistole gezogen und auf den jungen Mann gerichtet. Dann habe er den Schuss neben dem Kopf des 20-Jährigen abgefeuert und sei in seine Wohnung geflohen. Die Polizei umstellte das Haus und nahm den Mann fest.

Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Promillewert von 2,3. Der 56-jährige Mann war geständig und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige erlitt ein Knalltrauma und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.