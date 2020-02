Betrunkener Fußgänger schlägt Autofahrer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archiv.

Bad Kreuznach Ein 18-jähriger betrunkener Fußgänger hat in Bad Kreuznach einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen, nachdem dieser ihn beim Überqueren einer Straße beinahe übersah. Der Autofahrer sei in der Nacht auf Samstag in der Innenstadt unterwegs gewesen, als es fast zur Kollision mit dem Fußgänger kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Autofahrer den bevorrechtigten Fußgänger nicht gesehen. Der 18-Jährige war darüber laut Polizei derart erbost, dass er die Fahrertür aufriss und dem Fahrer ins Gesicht schlug. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später stellen und wies einen Atemalkoholwert von 1,25 Promille nach. Gegen den 18-Jährigen werde nun wegen Körperverletzung ermittelt.