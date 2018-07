später lesen Betrunkener geht auf Sanitäter bei Mainzer Rebblütenfest los FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Ein verletzter Betrunkener hat auf dem Mainzer Rebblütenfest einen Rettungssanitäter angegriffen und schwer verletzt. Der 70-Jährige war am Sonntagmorgen während des Fests gestürzt und zunächst von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa