Betrunkener greift Bekannten mit Messer und Glasflasche an

Ein 39-jähriger Mann hat am Montagabend in Pirmasens einem Bekannten mit einem Messer ins Bein gestochen und ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Der 56 Jahre alte Mann kam ins Krankenhaus, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa