Ein betrunkener Mann hat in Bad Dürkheim mehrere Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben. Später habe er noch versucht, die alarmierten Polizisten zu attackieren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 34-Jährige sei am Montagnachmittag mit der Hilfe von Pfefferspray überwältigt und mit zur Station genommen worden. dpa