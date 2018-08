später lesen Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Teilen

Twittern

Teilen



Bei Mendig in der Eifel hat sich ein 47-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die erst nach mehreren Kilometern an einer Böschung endete. Polizeiangaben vom Montag zufolge hatten Anrufer den offensichtlich betrunkenen Fahrer zuvor in Begleitung einer Frau auf die Autobahn 61 in Richtung Bonn auffahren sehen. dpa