Betrunkener Mann fährt durch Vorgarten und gegen Hauswand

Mayen Ein betrunkener Mann hat in Mayen (Landkreis Mayen-Koblenz) die Kontrolle über sein Auto verloren, ist durch einen Vorgarten gefahren und gegen eine Hauswand geprallt. Der 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt, floh aber zunächst von der Unfallstelle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 57-Jährige war demnach am Montagabend in Mayen unterwegs, als er in einer Linkskurve wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“ die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Beamte fanden den Mann wenig später in der Nähe des Unfallortes. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.