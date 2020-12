Betrunkener Mann fährt kilometerweit in Schlangenlinie

Ein Polizist hält an einer Kontrollstelle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Neustadt/Weinstraße Betrunken und ohne Führerschein ist ein 53-Jähriger in Neustadt an der Weinstraße mit einem Auto unterwegs gewesen. Der Mann war aufgefallen, weil er mit seinem Fahrzeug Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

