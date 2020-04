Betrunkener missachtet Sicherheitsabstand: Polizeieinsatz

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Neustadt a.d. Weinstraße Im Streit um den nötigen Sicherheitsabstand hat ein Betrunkener in einem Einkaufszentrum in Neustadt an der Weinstraße den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verletzt. Der Mitarbeiter hatte den 59-Jährigen angesprochen, weil dieser den wegen der Corona-Pandemie empfohlenen Abstand zu den anderen Kunden nicht eingehalten hatte, wie die örtliche Polizei am Mittwochabend mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa