Wegen Trunkenheit am Steuer hat die Polizei den Führerschein eines 33 Jahre alten Autofahrers in Pirmasens eingezogen. Die Beamten trafen den Mann am frühen Pfingstsonntag an, weil er eine Panne mit seinem Wagen hatte und den Heimweg nicht fortsetzen konnte. Während der Kontrolle verstärkte sich bei den Beamten der Eindruck, der Fahrer stehe unter Alkoholeinfluss. dpa