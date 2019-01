später lesen Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Ein betrunkener Radfahrer hat sich bei einem Sturz auf dem Heimweg von einem Kneipenbesuch in Schifferstadt schwer verletzt. Zeugen hätten den Mann am frühen Samstagabend neben seinem Fahrrad gefunden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa