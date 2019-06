Betrunkener Randalierer greift Polizisten an

Das Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug leuchtet. Foto: Stefan Puchner/Archivbild.

Bad Kreuznach Ein betrunkener Randalierer hat in Bad Kreuznach am Donnerstag eine Polizeistreife angegriffen. Der 36-Jährige habe sich in einer Apotheke zunächst aggressiv gegenüber den Angestellten verhalten, teilte die Polizei mit.

