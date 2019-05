später lesen Betrunkener ruft Polizei in ehemaligem Kloster auf den Plan Teilen

Ein betrunkener 32 Jahre alter Mann hat nach einer Familienfeier für einen Polizeieinsatz in einem ehemaligen Kloster in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) gesorgt. Der Mann wollte nach einer Feier zusammen mit Familienangehörigen und Freunden in einem der Gästezimmer der Abtei Sayn übernachten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa