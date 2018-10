später lesen Betrunkener Tourist fällt vom Balkon Teilen

Ein Tourist aus den Niederlanden ist in Worms von einem Balkon sieben Meter in die Tiefe gestürzt und verletzt worden. Der betrunkene Mann hatte in der Nacht zum Dienstag auf dem Balkon im dritten Stock gestanden und seine Jacke über die Brüstung gelegt. dpa