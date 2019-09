Betrunkener Vater verursacht Unfall mit zwei Kindern im Auto

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich das Blaulicht und der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/Archiv.

Hetzerath Ein betrunkener 26 Jahre alter Familienvater hat in Hetzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen Unfall verursacht und dabei sich selbst und seine beiden Kinder leicht verletzt. Er sei auf der Fahrt von Naurath in Richtung Hetzerath in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa