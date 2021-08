Bettel ruft Bürger zum Impfen auf

Luxemburg Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat die Bürger des Landes eindringlich zu Corona-Impfungen aufgerufen. Die derzeitigen fünf Covid-Patienten auf Intensivstation seien nicht geimpft, sagte er am Mittwoch.

Nachdem die Corona-Zahlen in Luxemburg bis Mitte August rückläufig gewesen seien, gebe es in den vergangenen Tagen wieder eine leichte Steigerung. Das habe wohl auch mit Rückkehrern aus dem Urlaub zu tun. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen, liegt im Großherzogtum bei knapp 70. In Luxemburg sind rund 56 Prozent der Menschen vollständig gegen Corona geimpft.