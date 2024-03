Großregion Bettel zufrieden mit Herausforderung als Außenminister

Nach knapp vier Monaten im Amt hat der luxemburgische Außenminister Xavier Bettel (51) Freude an neuen Herausforderungen gefunden. Bettel, der zuvor zehn Jahre lang Premierminister des Großherzogtums war, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Esch-sur-Alzette: „Es ist eine Freude, aber auch eine Herausforderung.“ Die internationale Situation sei „sehr kompliziert“. „Wir sehen wirklich Brandherde überall. Aber Herausforderungen haben mir immer Spaß gemacht.“