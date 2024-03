Bildungsministerin Stark-Watzinger „Ein schöner Klassenraum oder ordentliche Schultoiletten sind ein Zeichen des Respekts“

Angesichts der schlechtesten PISA-Ergebnis deutscher Schüler jemals fordert Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger eine „bildungspolitische Trendwende“. Einen Anfang will sie mit dem neuen Start-Chancen-Programm setzen. Über zehn Jahre investieren Bund und Länder jeweils 10 Milliarden - in Rheinland-Pfalz sollen etwa 200 Schulen in besonders schwierigen Lagen profitieren. „Es ist nicht wie bei der Eröffnung eines Neubaus, wo sie ein Flatterband durchschneiden und sofort ein Ergebnis sehen“, sagte Stark-Watzinger dem Trierischen Volksfreund. Am Ende des Programms jedenfalls soll sich die Zahl derjenigen, die die Mindeststandards in den Grundkompetenzen nicht erreichen, halbieren. Die FDP-Politikerin sieht die schlechten PISA-Ergebnisse aber vor allem als „Auftrag an die Länder, mehr in der Bildung zu tun“.