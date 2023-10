Plage in Frankreich Auch in der Region werden Bettwanzen zum Problem – So wird man die Plagegeister wieder los

Sie saugen menschliches Blut, hinterlassen juckende Stiche, leben, wo man sie absolut nicht haben will und ekeln die meisten Menschen schon, wenn sie nur dran denken: Bettwanzen. In Frankreich beschäftigt eine Schädlingsplage aktuell selbst die Regierung. Bettwanzen in Kinos, Bettwanzen in TGV-Zügen, Bettwanzen in den Betten der Stadt, die doch die Stadt der Liebe sein soll... Ein Jahr, bevor Frankreich die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 ausrichtet, fürchtet das Land einen Imageverlust und rückt den Plagegeistern nun vehement zu Leibe.