Studie Bevölkerung im Saarland schrumpft im Westen am stärksten

Die Bevölkerungsrückgänge an der Saar werden laut Studie regional unterschiedlich ausfallen. So werde die Bevölkerung im Regionalverband Saarbrücken (minus 2,1 Prozent) und im Kreis Merzig-Wadern (minus 3,9 Prozent) geringfügiger zurückgehen als in den anderen Landkreisen. Der Kreis Saarlouis habe demnach die höchsten Rückgänge mit minus 8,1 Prozent zu verbuchen, gefolgt vom Kreis St. Wendel mit minus 7,3 Prozent.