Bevölkerung nimmt Abschied von enthauptetem Obdachlosen

Sechs Wochen nach der Enthauptung eines Obdachlosen in Koblenz haben sich viele trauernde Bürger von dem Toten verabschiedet. Wegen der großen Anteilnahme am Tod von Gerd Michael Straten ließ ihn seine Familie in der Trauerhalle des Stadtteil-Friedhofs von Koblenz-Lützel aufbahren. Dort war der geschlossene Holzsarg am Freitagnachmittag für die Bevölkerung zugänglich. Manche Bürger weinten, manche machten ein Kreuz, manche legten Blumen ab. Es waren keine große Menschenmengen, aber immer wieder kamen weitere Trauernde zu dem Friedhof in einem alten Park. dpa