Bevölkerungsrekord in Rheinland-Pfalz

Nie zuvor haben mehr Menschen in Rheinland-Pfalz gelebt: Die Zahl der Einwohner ist laut einer Schätzung zum Jahreswechsel 2017/18 auf rund 4 077 600 gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Das waren 11 500 Bürger mehr als noch ein Jahr zuvor - Höchststand in der mehr als 70-jährigen Landesgeschichte. dpa