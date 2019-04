später lesen Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Ludwigshafen Teilen

Ein bewaffneter Unbekannter hat in Ludwigshafen eine Tankstelle überfallen. Der Mann bedrohte am Sonntagabend drei Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Schusswaffe und erbeutete einen dreistelligen Geldbetrag, wie die Polizei am Montag mitteilte. dpa