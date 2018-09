später lesen Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Trier FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Eine Tankstelle in Trier ist in der Nacht zu Mittwoch überfallen worden. Zwei der drei Täter bedrohten die Kassiererin mit Schusswaffen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Ein weiterer Mann habe den Eingangsbereich bewacht. dpa