Bewegung im Verkauf der Katholischen Kliniken Lahn

Bad Ems In die Zukunft der Katholischen Kliniken Lahn GmbH ist Bewegung gekommen. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) begrüßte am Donnerstag die Entwicklung. Das Unternehmen mit je einem Krankenhaus in Bad Ems und Nassau hatte im November 2019 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.



Von dpa

Nach einer Mitteilung der Lahn-Kliniken im Internet will die Maybach Medical GmbH aus Stuttgart demnächst „maßgeblich in die Hufeland-Klinik Bad Ems investieren“. Für das Krankenhaus in Nassau gebe es aber weiterhin „intensive Gespräche mit potenziellen neuen Trägern“.