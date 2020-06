Bewegung lobt Aufarbeitung von Missbrauch im Bistum Limburg

Frankfurt/Limburg/München Mehr als 400 Seiten Text, mehr als 60 vorgeschlagene Maßnahmen zur Verhinderung sexueller Gewalt in der Kirche hat der Limburger Bischof Georg Bätzing entgegengenommen. Reformgruppen loben den angekündigten „Beginn der Ehrlichkeit“.

Die Reformbewegung „Wir sind Kirche“ lobt die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche durch das Bistum Limburg. Die Ergebnisse des Projektes „Betroffene hören - Missbrauch verhindern“ im Bistum seien ein Meilenstein. Die am Samstag in Frankfurt übergebenen Ergebnisse mit mehr als 60 vorgeschlagenen Maßnahmen müssten eine Signalwirkung für alle anderen Bistümer haben, sagte ein Sprecher in München.