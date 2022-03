Mainz : Bewerber für Landesgartenschau 2027 gehen in den Endspurt

Mainz Von Bendorf bis Speyer haben sechs Städte und Regionen Konzepte vorgestellt, die dem Gemeinwesen einen Schub geben sollen. Die Arbeit daran soll sich auch dann lohnen, wenn es nicht den erhofften Zuschlag für die Landesgartenschau gibt.

Sechs Städte und Regionen haben sich für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2027 beworben und verbinden damit neue Impulse für ihre künftige Entwicklung. „Sie alle können Landesgartenschau, auch wenn am Schluss nur eine Kommune den Zuschlag erhalten kann“, sagte der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, Andy Becht (FDP), am Montag bei einer Präsentation der Bewerber. Das Interesse an der Ausrichtung sei noch nie so groß gewesen. Das Kabinett entscheidet voraussichtlich am 29. März, wer den Zuschlag erhält.