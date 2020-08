Bewohner aus brennender Wohnung gerettet

Ein Feuerwehrauto fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen ist ein Mensch verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brachen die Flammen am Sonntagmorgen in einer Wohnung in der ersten Etage des dreistöckigen Hauses aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa