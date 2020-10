Bewohner aus Risikogebieten können weiter Blut spenden

Eine Frau spendet Blut in einem Spendezentrum. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbol

Saarbrücken Wer in einem Landkreis mit erhöhtem Corona-Risiko wohnt, kann weiter grundsätzlich Blut spenden. Voraussetzung sei, dass der Blutspender keinen gesicherten Kontakt zu einem Sars-CoV-2-Infizierten gehabt habe und keine Krankheitssymptome zeige, teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Blutspende-Aktionen liefen weiterhin unter strengen Hygienemaßnahmen ab.

Derzeit gebe es keinen akuten Versorgungsengpass bei Blutprodukten. Es sei aber erkennbar, dass die Menschen wegen steigender Corona-Zahlen wieder zunehmend „Angst“ hätten, zur Blutspende zu gehen. Und das könne „die Blutlager sehr schnell leeren“. Die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus beim Blutspenden sei aber „völlig unbegründet“.