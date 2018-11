später lesen Bewusstloser Mann in Wohnung: Polizei findet Marihuana Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat einen 25-jährigen Mann bewusstlos in seiner Wohnung in Pirmasens gefunden. Gerufen worden seien die Beamten zunächst wegen Ruhestörung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. dpa