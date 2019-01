später lesen Beziehungsstreit eskaliert: Schüsse mit Schreckschusswaffe Teilen

Twittern

Teilen



Ein Beziehungsstreit mit Schlägen und Schüssen hat die Polizei in Kaiserslautern beschäftigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lauerte ein 21-Jähriger am Dienstag gemeinsam mit einem 24-jährigen Bekannten seiner Ex-Freundin und deren neuem 31-jährigen Freund auf. dpa