Beziehungsstreit wohl Ursache für Angriff auf Shisha-Bar

Polizeifahrzeuge stehen mit Blaulicht. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Saarlouis Die Ursache für einen bewaffneten Angriff zahlreicher Männer auf eine Shisha-Bar in Saarlouis am Wochenende ist laut Polizei wohl ein Beziehungsstreit gewesen. „Eine 20-Jährige und ein 23-Jähriger kurdischer Abstammung gerieten nach ihrer bereits vor Monaten erfolgten Trennung in der Nacht zum Freitag in einen Streit, der damit endete, dass der aggressive Ex-Partner von Mitarbeitern aus der Shisha-Bar verwiesen wurde“, teilte die Polizei am Montag mit.



„Dies wollte sich dieser nicht gefallen lassen und kündete Vergeltung an.“

In der Nacht zum Samstag griff der junge Mann laut Polizei zusammen mit mehreren Familienmitgliedern den Inhaber sowie Mitarbeiter der Bar an. Dabei seien auch Schlagwaffen eingesetzt und Handy-Videos für soziale Netzwerke gemacht worden.

Am späten Samstagabend attackierten nach Polizeiangaben erneut 10 bis 15 teils maskierte Täter mit Schlagwaffen die Shisha-Bar. Ein 30-Jähriger mit einer Schreckschusspistole wurde festgehalten, der Polizei übergeben und nach seiner Festnahme anderntags in Untersuchungshaft gebracht. Mehrere mutmaßliche Mittäter konnten laut Polizei mit Hilfe von Videos und Zeugenaussagen identifiziert werden.