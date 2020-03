Bezirksverband Pfalz: Absage Veranstaltungen

Kaiserslautern Um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verlangsamen, hat der Bezirksverband Pfalz seine Einrichtungen geschlossen und alle dort geplanten Veranstaltungen abgesagt. Auch der Spielbetrieb des Pfalztheaters wird eingestellt.

Die Maßnahmen gelten nach Angaben vom Freitag bis zum Ende der Osterferien am 17. April. Betroffen sind auch die Pfalzbibliothek und Museen wie etwa die Pfalzgalerie in Kaiserslautern, das Historische Museum der Pfalz in Speyer oder das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim.