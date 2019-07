BGH klärt: Muss der Online-Shop die Matratze zurücknehmen?

Karlsruhe Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet heute ein Urteil zum Widerrufsrecht beim Einkaufen im Internet. In dem Fall geht es um eine Matratze. Der Kläger wollte sie nach wenigen Tagen zurückschicken, hatte inzwischen aber die Schutzfolie entfernt.

Die Frage ist, was für Matratzen gilt. In dem Verfahren gibt es schon eine Vorentscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Demnach kann eine Matratze auch ohne Folie zurückgegeben werden. Ähnlich wie bei Kleidungsstücken sei es dem Händler möglich, diese so zu reinigen, dass sie wiederverwendet werden kann. In Karlsruhe wird der Rechtsstreit nun abschließend entschieden.