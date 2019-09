Biber im Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg

Luxemburg Der Biber erobert sich in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Luxemburg zunehmend seinen ursprünglichen Lebensraum zurück. Zwischen 150 oder 200 Jahre lang galt er als ausgestorben, doch seit ein paar Jahrzehnten breitet er sich wieder aus.

Am höchsten ist derzeit der Bestand im Saarland: „Wir gehen von 120 bis 130 Standorten und von 600 bis 650 Tieren aus“, sagte Biber-Experte und Umweltpädagoge Rasmund Denné der Deutschen Presse-Agentur in Marpingen.

So seien etliche Biber aus dem Saarland vor Jahren schon über Flüsse nach Frankreich und nach Rheinland-Pfalz „gewandert“. Das bestätigt Stefanie Venske, die das Biberzentrum der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) in Fischbach bei Dahn leitet. Die Biber im Hochwald rund um Reinsfeld und Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) seien „alles Saarländer“.

In Rheinland-Pfalz, in dem es keine Auswilderungsprojekte gegeben hat, kommen jedes Jahr neue Biber-Reviere hinzu. Venske ging von mehr als 60 Standorten und zwischen 180 bis gut 200 Tieren aus. Ein Schwerpunkt sei der Hunsrück, es gebe aber auch Reviere in der Eifel und zunehmend auch am Rhein an der Isenach. Auch an der Nahe, rund um Kaiserslautern und im Kuseler Land „tut sich einiges“, sagte die Biber-Expertin. Inzwischen gebe es auch ein Revier im Westerwald.