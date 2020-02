Bibliothekenbesucher zeigen breites Interesse

Bücher stehen in einem Regal in einer Bibliothek. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild.

Mainz Bei Leserinnen und Lesern in Rheinland-Pfalz haben Bücher der irischen Schriftstellerin Lucinda Riley („Die Sonnenschwester“) im vergangenen Jahr hoch im Kurs gestanden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Bibliotheken im Bundesland.

Riley war gleich mit mehreren Büchern ihrer Sieben-Schwestern-Reihe vertreten. „Romane sind weiterhin sehr beliebt - insbesondere solche, die auf den Bestsellerlisten stehen oder Reihen, in denen immer wieder dieselben Protagonisten agieren“, sagte Ines Arnold von der Stadtbibliothek Ludwigshafen. In Idar-Oberstein standen auf den drei ersten Plätzen drei sehr verschiedene Bücher: ein Sachbuch (Michelle Obama) sowie ein Roman (Anne Gesthuysen: „Mädelsabend“) und ein Thriller (Michael Robotham: „Die andere Frau“). In Koblenz wiederum interessierten auch Sachbücher wie „Intervallfasten“ (Petra Bracht).