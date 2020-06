Bienen als neue Nachbarn der Polizei Edenkoben

Eine Biene sitzt auf einer Blüte. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Edenkoben Die Polizei in Edenkoben im Süden von Rheinland-Pfalz hat nun ein Schwarm Bienen als neue Nachbarn. Die Beamten hatten am Donnerstag ein lautes Summen und Flirren bemerkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



