Bier an der Theke wird im Saarland wieder möglich

Zwei volle Biergläser. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn/Archivbild

Saarland Die Landesregierung im Saarland hat die Corona-Beschränkungen in Gaststätten und Hotels erheblich gelockert. Ab sofort ist der Thekenbetrieb wieder gestattet, wie das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken am Sonntag mitteilte.



Auch dürfen Kneipen und Restaurants in der Nacht bis 1.00 Uhr früh geöffnet bleiben, eine Stunde länger als bisher. Der neue Hygieneplan hebt die Maskenpflicht für Gäste auf. Beschäftigte müssen nur noch dann eine Maske tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

„Wir nähern uns einer Realität, die der Gastronomie wieder annähernd normale Umsätze ermöglicht“, erklärte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). „Bei aller weiterhin gebotenen Vorsicht kann unser schönes Bundesland damit auch wieder weitgehend normal seine kulinarischen und gastgeberischen Qualitäten zeigen.“